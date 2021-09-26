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دينامو موسكو يفوز على روبن قازان ويصعد إلى وصافة الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

دينامو موسكو يفوز على روبن قازان ويصعد إلى وصافة الدوري الروسي (فيديو)
fcdynamo/twitter
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تغلب دينامو موسكو على ضيفه روبن قازان بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق العاصمة الروسية توقيع دانييل فومين وفياتشيسلاف غروليف في الدقيقتين 32 و58 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع دينامو رصيده إلى 19 نقطة وصعد إلى مركز الوصافة متأخرا بـ4 نقاط عن المتصدر زينيت صاحب الـ23 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد روبن عند 14 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الروسي. 

المصدر: rsport.ria.ru

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