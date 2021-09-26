دينامو موسكو يفوز على روبن قازان ويصعد إلى وصافة الدوري الروسي (فيديو)
fcdynamo/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdeq
تغلب دينامو موسكو على ضيفه روبن قازان بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وحملت ثنائية فريق العاصمة الروسية توقيع دانييل فومين وفياتشيسلاف غروليف في الدقيقتين 32 و58 على التوالي.
وبهذا الفوز، رفع دينامو رصيده إلى 19 نقطة وصعد إلى مركز الوصافة متأخرا بـ4 نقاط عن المتصدر زينيت صاحب الـ23 نقطة.
С победой, динамовцы! 🔥 🤩#ДинамоМосква#футбол#ДинамоРубинpic.twitter.com/kdhwiW7UVQ— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 26, 2021
في المقابل، توقف رصيد روبن عند 14 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الروسي.
المصدر: rsport.ria.ru
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.