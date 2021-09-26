البريطاني هاميلتون يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى للفورمولا 1 محققا انتصاره المئة
حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" المركز الأول في سباق جائزة روسيا، المرحلة الـ15 من بطولة العالم للفورمولا واحد للسيارات، التي أقيمت على حلبة سوتشي.
وجاء هاميلتون بطل العالم 7 مرات في المركز الأول محققا انتصاره رقم 100 في سباقات الفورمولا 1 (رقم قياسي)، وحل في المركز الثاني الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، فيما جاء سائق "فيراري" الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.
Incredible drama in Sochi #RussianGP#F1pic.twitter.com/iRRDiD1DbX— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
وتابع فريق "الأسهم الفضية" تفوقه على حلبة سوتشي حيث فاز بجميع السباقات من دون قسمة مع أحد منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة العالمية في عام 2014، ففرض هاميلتون نفسه 5 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).
LEWIS: "A big thank you to the fans here. It’s taken a long time to get to 100 and I wasn’t even sure it would come. Lando did such an amazing job. I’m incredibly grateful to the team here and at the factory"— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
#RussianGP#F1pic.twitter.com/WLR9B5qKSn
وبفوزه اليوم، استعاد هاميلتون صدارة الترتيب العام برصيد 246.5 نقطة، فيما تراجع فيرستابين إلى مركز الوصافة برصيد 244.5 نقطة.
Ton up for Lewis 👏#RussianGP#F1pic.twitter.com/4nVUm1IeRg— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
RACE REPORT: @LewisHamilton victorious in a wet/dry thriller at Sochi, and becomes first F1 driver to win 100 races #RussianGP#F1https://t.co/eKp5LCFJIn— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
A momentous day for Lewis Hamilton— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
A remarkable fightback drive from Max Verstappen#RussianGP#F1pic.twitter.com/sPoC9VEzXe
المصدر: RT
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