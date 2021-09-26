رونالدو يخطط لمحطته الأخيرة ويحدد خطوته المقبلة

يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لاعتزال لعب كرة القدم داخل أسوار "أولد ترافورد".

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قال مصدر من مانشستر يونايتد إن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع "الشياطن الحمر" لأكثر من عامين.



ويمتد عقد رونالدو البالغ 36 عاما مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

Ronaldo wants to retire at Man Utd… then coach his son in their youth teams https://t.co/yCC0L03Cyp — Sun Sport (@SunSport) September 25, 2021

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وأوضحت الصحيفة إنه بعد ذلك، يرغب رونالدو بالبقاء في مانشستر يونايتد وذلك من خلال تولي منصب تدريبي مع اليونايتد، حيث يشعر أنه تطور أكثر بدرجة تجعله قادرا على اتخاذ تلك الخطوة.

وأشار إلى أننا قد نراه مستقبلا يدرب نجله البالغ 11 عاما ويطوره في مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرغسون في مطلع القرن الحالي.

وأوضح المصدر أن رونالدو يرى أنه ما زال في ذروة لياقته البدنية ويحب إظهار أنه لا شيء مستحيل، والبقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.

المصدر: thesun