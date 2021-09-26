السباح التونسي وسيم اللوم تلقيت عرضا كي ألعب باسم قطر لكنني رفضت

كشف السباح التونسي وسيم اللوم عن وضع الرياضيين الصعب حاليا في تونس وعن مدى المعاناة التي يتكبدونها بسبب ضعف الإمكانيات المقدمة لهم.

السباح التونسي، حامل لقب بطل العرب وبطل إفريقيا في السباحة الذي أعلن اعتزاله السباحة في سن الـ27 عاما ليلتحق بالعمل في إحدى البواخر الإيطالية، قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين "يجب في تونس انهم يلاقوا حل للرياضيين النخبة بأن يكون مرتاحا في حياته لازم يعتنوا فيه ولازم الاهتمام بأن لاعب الرياضة بعد ما يبطل رياضة يجد عنده مستقبل لأن وفق العقد الي مع الوزارة لا تعطي للرياضي أي مستقبل جيد بعد التوقف عن الرياضة".

اللوم أضاف أيضا "الفلوس الي تعطيها الدولة لينا قليلة جدا واحنا بنصرف من جيوبنا على الرياضة".

السباح التونسي كشف خلال اللقاء بأنه مزدوج الجنسية لكنه يفضل اللعب باسم تونس.

الناس لا تعرف ان أمي مهياش تونسية أمي أوكرانية وأنا مزدوج الجنسية أحمل الجنسية الأوكرانية أيضا وعمري ما فكرت اني ألعب باسم بلاد أمي أنا اخترت ألعب باسم تونس".

اللوم أوضح عن العروض التي تلقاها من قبل حيث قال "في 2011 جاتني دعوة نلعب باسم قطر ولكم أنا موفقتش كان هيكون العقد انه يوفروا لي كل الإمكانيات خلال اربع سنوات لكن انا موفقتش أبدل جنسيتي".