الأوكراني أوسيك يجرد البريطاني جوشوا من أحزمته العالمية الثلاثة ويتربع على عرش الملاكمة (فيديو)

جرد الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا من أحزمته العالمية الثلاثة، بعد تغلبه عليه بالنقاط في النزال الذي جمعهما في لندن يوم السبت.

وأمام 60 ألف متفرج في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، تمكن أوسيك من التغلب على جوشوا بإجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: 117-112 و116-112 و115-113، ليجرد صاحب الأرض من أحزمته العالمية الثلاثة كبطل في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

🔥🔥🔥 Лууууучший! Александр Усик победил Энтони Джошуа и выиграл титулы по версии WBA, IBF и WBO 💪



Новый Король! pic.twitter.com/5RvqvKYcKi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 25, 2021

وهذا الانتصار، هو الـ19 (13 منها بالقاضية) للبطل الأوكراني البالغ 34 عاما خلال مسيرته الخالية من الهزائم، فيما تجرع جوشوا هزيمته الثانية مقابل 24 انتصارا.

Anthony Joshua’s in trouble.

All Oleksandr Usyk so far #joshuausykpic.twitter.com/72hFEwYmy0 — Kevin Thang (@Skip2MyJays) September 25, 2021

AND THE NEW....



Oleksandr Usyk takes Anthony Joshua's WBA, IBF and WBO heavyweight titles with a unanimous decision!



What a fight!



Reaction on @5liveSport on @BBCSounds#AJUsyk#bbcboxing — BBC Sport (@BBCSport) September 25, 2021

وتمكن أوسيك من التربع على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل، بالإضافة لفوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

Oleksandr Usyk defeats Anthony Joshua to become the new world heavyweight champion #OleOut#BBNaija#BBNaija6pic.twitter.com/5kx29V8PnM — FEMI Michael Jnr (@OshoJnr) September 25, 2021

المصدر: rsport.ria.ru