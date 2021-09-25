سبارتاك موسكو يتجاوز أوفا بهدفين نظيفين في الدوري الروسي (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه أوفا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية سبارتاك نجميه الأرجنتيني إزكويل بونسي والهولندي كوينسي بروميس في الدقيقتين 3 و29 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أوفا عند 8 نقاط في المركز الـ13 على جدول الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru