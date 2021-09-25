تعرض القطري ناصر العطية لحادث مروع خلال رالي قبرص واحتراق سيارته بالكامل (فيديو)

تعرض السائق القطري ناصر العطية لحادث اشتعال سيارته خلال رالي قبرص الدولي اليوم السبت، اضطر على أثره للانسحاب من الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وكان العطية في المركز الثالث خلف السائقين سيموس غالاتاريوتيس وألكسندروس تسولوفتاس مع نهاية المرحلة الخامسة، حين انحرفت سيارته "فولكسفاغن بولو جي تي آي" عن المسار، واشتعلت فيها النيران، ليخرج منها السائق القطري وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل في الوقت المناسب، ولم يصابا بأي أذى.

فيديو متداول للحظة اشتعال سيارة بطلنا العالمي ناصر العطية خلال مشاركته في رالي قبرص pic.twitter.com/IU5NZ3kNHG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 25, 2021

وتقرر على إثر الحادث إيقاف المرحلة حفاظا على سلامة المشاركين وبهدف إخماد النار، ليعود المنافسون من طرقات بديلة إلى موقف الصيانة وعدم سلوك الطريق ذاته.

خرج منها بالوقت المناسب.. تفاصيل احتراق سيارة ناصر العطية في رالي قبرص (فيديو)https://t.co/RvpLHtoeyz#ناصر_العطية#قطر — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 25, 2021

ويحتل العطية المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط برصيد 120 نقطة أمام الكويتي مشاري الظفيري صاحب 74 نقطة، وكان يتطلع لتحقيق الفوز الثامن في رالي قبرص وحسم اللقب للمرة الـ17 في مسيرته.

المصدر: al-sharq.com