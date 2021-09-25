بوتين يريد استضافة كأس العالم مرة أخرى في روسيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رؤساء أحزاب الدوما اليوم السبت، التفكير بإمكانية استضافة كأس العالم بكرة القدم مرة ثانية في روسيا.

وقال بوتين: "لقد قمنا سابقا بتنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم على أعلى المستويات. دعونا نفكر باستضافة هذه البطولة ثانية".

Путин предложил провести еще один чемпионат мира по футболу в Россииhttps://t.co/RxgMtlR0tgpic.twitter.com/HDPs3HhpSf — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 25, 2021

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يذكر أن روسيا كانت وجهة لعشاق الساحرة المستديرة صيف عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها.

وأقيمت مباريات البطولة على أرضية 12 ملعبا في 11 مدينة هي موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن مونديال روسيا كان الأنجح والأكثر تنظيما في تاريخ البطولة.

المصدر: تاس