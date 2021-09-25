 
مباشر

هل تخلى عن عاداته الصحية؟.. رونالدو يثير الجدل داخل مطعم وجبات سريعة (فيديو)

الرياضة

هل تخلى عن عاداته الصحية؟.. رونالدو يثير الجدل داخل مطعم وجبات سريعة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd4q

رصدت الكاميرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يغادر أحد مطاعم الوجبات السريعة في شوارع هولمي خلال فترة استراحة من تدريبات فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر أحد المعجبين مقطعا لظهوره في ضاحية مانشستر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر أحد المارة وهو يصرخ باسمه وهو يسير باتجاه سيارة سوداء تنتظره في الخارج.

وأثار الفيديو التساؤل حول ما إذ كان النجم البرتغالي، المعروف باتباعه حمية صارمة، كان قد طلب طعاما سريعا من المطعم.

ولكن صحيفة "ديلي ستار" أوضحت أن رونالدو مر عبر المطعم، ولم يطلب الطعام.

ووفقا للصحيفة، كان رونالدو ذاهبا لمكتب البريد، الذي يتقاسم المساحة مع مطعم الوجبات السريعة.

وبعد أن أنهى معاملاته مع مكتب البريد، توجه رونالدو خارجا عبر المطعم إلى الخارج.

إقرأ المزيد
شيروود:
شيروود: "رونالدو المدرب القادم لمانشستر يونايتد"

ولا يزال رونالدو في حالة بدنية رائعة قبل خمسة أشهر فقط من عيد ميلاده السابع والثلاثين، مما يعني أن إنتاجه التهديفي لم يتراجع بعد.

كما أن "الدون" ما زال يقدم أداء مميزا، نتيجة لمتطلبات النظام الغذائي الصارمة ونظام التدريب المستمر الذي التزم به على مدار الـ15 عاما الماضية.

المصدر: dailystar

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا