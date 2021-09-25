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شاهد.. هدف "خيالي" من الإيراني مهدي طارمي ينقذ بورتو من فخ جيل فيسنتي

الرياضة

شاهد.. هدف
Globallookpress Miguel Pereira
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خطف المهاجم الإيراني مهدي طارمي الأنظار بعد تسجيله لهدف رائع خلال فوز فريقه بورتو على مضيفه جيل فيسنتي 2-1 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وسجل طارمي في الدقيقة الثامنة من المباراة، بعد تخطيه أحد لاعبي الفريق المنافس، وتسديده من مسافة بعيدة. 

وتقدم بورتو بهدف طارمي، قبل أن يتعادل جيل فيسنتي بهدف سجله سامويل لينو في الدقيقة 24.

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وبقيت المباراة معلقة بنتيجة التعادل حتى تمكن بورتو من حسم الفوز بعدما سجل سيرجيو أوليفيرا هدفا قاتلا بحلول الدقيقة 89.

ورفع بورتو رصيده إلى 17 نقطة ليحتل بها وصافة الترتيب بفارق الأهداف أمام سبورتينغ لشبونة.

وفي المقابل توقف رصيد جيل فيسنتي عند ثماني نقاط حيث يحتل المركز الثامن.

المصدر: RT

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