لصوص يعيدون ميداليتين أولمبيتين لنجمة التنس الروسية فيسنينا مع رسالة اعتذار وعلبة حلوى

ذكرت صحيفة championat أن لصوصا أعادوا ميداليتين أولمبيتين سرقوهما قبل أسبوعين من منزل البطلة الأولمبية الروسية يلينا فيسنينا في ضواحي موسكو.

ووضع اللصوص الميداليتين الأولمبيتين (ذهبية وفضية) بالقرب من حاجز مدخل القرية التي تسكن فيها فيسنينا بضواحي العاصمة الروسية.

وأرفق اللصوص الميداليتين برسالة اعتذار بالإضافة إلى علبة حلويات.

💬 «Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями»



Воры вернули Весниной олимпийскую золотую медаль. Подробности 👇https://t.co/xLYbtJZTZnpic.twitter.com/t5iRT6P5FL — Чемпионат (@championat) September 24, 2021

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وحسب صحيفة "كامسامولسكايا برافدا" فإن فيسنينا لم تستلم حتى اللحظة ميداليتيها، حيث تتحفظ عليهما الشرطة في إطار التحقيق.

وكانت فيسنينا، توجت بالميدالية الفضية للزوجي المختلط في مسابقة التنس بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو رفقة مواطنها أصلان كاراتسيف، كما حازت على الميدالية الذهبية لزوجي السيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 مع مواطنتها إيكاتيرينا ماكاروفا.

المصدر: championat.com