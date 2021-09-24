توخيل: تشيلسي أمام اختبار صعب ضد مانشستر سيتي في مباراة النقاط الست

قال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي إن فريقه يجب أن يكون في قمة مستواه للتفوق على منافس قوي مثل مانشستر سيتي في "ستامفورد بريدج" غدا السبت، في مباراة من "ست نقاط" بالدوري.

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب بيب غوارديولا حامل اللقب وصاحب المركز الخامس.

ولم يقلل توخيل، الذي يملك رصيدا مثاليا أمام السيتي منذ تولى قيادة تشيلسي، من أهمية فوز جديد على فريق غوارديولا بعد انتصاراته في نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفي الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وأبلغ توخيل الصحفيين اليوم الجمعة "إنها مواجهة من ست نقاط بين فريقين يتنافسان بوضوح في المربع الذهبي لكن من المبكر جدا الحديث عن سباق اللقب".

وأضاف: "في المواجهات الثلاث الأخيرة شاهدت ثلاث مباريات متكافئة وحسمت بتفاصيل صغيرة ويمكن التفوق من مواقف بسيطة ونحتاج لبعض الحظ وأتوقع مواجهة أخرى متكافئة.

وتابع قائلا: "لا نحتاج لمعجزة من أجل الفوز وإنما تقديم أفضل أداء وسنخوض واحدا من أصعب الاختبارات في كرة القدم الأوروبية".

🗣 "It does not take a miracle to win against Man City."



Thomas Tuchel says the Chelsea team have the belief that they can beat Manchester City pic.twitter.com/hffxGZfNw4 — Football Daily (@footballdaily) September 24, 2021

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وأشار المدرب الألماني إلى استمرار غياب المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيك بسبب إصابة بالكاحل كما استبعد ميسون ماونت لاعب إنجلترا الذي تعرض لكدمة بسيطة خلال الفوز على أستون فيلا بكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل سيبدأ الحارس إدوار مندي أساسيا بعد التعافي من إصابة عضلية.

المصدر: رويترز