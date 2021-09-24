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الرئيس الجزائري يصدر مرسوما بتمويل بث مباريات "محاربي الصحراء" في تصفيات مونديال قطر

الرياضة

الرئيس الجزائري يصدر مرسوما بتمويل بث مباريات
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا بتخصيص ميزانية للتلفزيون الجزائري تسمح بضمان بث جميع مباريات "محاربي الصحراء" خلال تصفيات كأس العالم المقبلة "قطر 2022".

وسيتم توفير مبلغ يصل لـ40 مليار سنتيم لمؤسسة التلفزيون الجزائرية، من أجل السماح لجمهور "الخضر" بمتابعة كتيبة المدرب جمال بلماضي خلال مشوارهم في تصفيات مونديال قطر.

ويلعب المنتخب الجزائري في تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى مونديال قطر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

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ويتصدر منتخب "محاربي الصحراء" مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بعد جولتين على بداية التصفيات.

المصدر: awras.com

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