جائزة روسيا الكبرى: هيمنة مطلقة لمرسيدس على التجارب الحرة وفيرستابن ينطلق من قاع الترتيب

هيمن فريق مرسيدس اليوم الجمعة على جولتي التجارب الحرة لجائزة روسيا الكبرى المرحلة الـ15 من بطولة العالم للفورمولا واحد للسيارات، المقامة على حلبة سوتشي.

وطغى خبر انطلاق سائق "ريد بول" ومتصدر ترتيب السائقين الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأخير لسباق جائزة روسيا الكبرى بعد غد الأحد، على الهيمنة المطلقة والمتوقعة لفريق مرسيدس على فترتي التجارب الحرة اليوم الجمعة.

واتخذت الحظيرة النمساوية قرار تبديل محرك سيارة متصدر الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (226.50 نقطة مقابل 221.50)، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز إثر اعتبار فيرستابن مسؤولا عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده بطل العالم سبع مرات على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

More on the breaking news that championship leader @Max33Verstappen will be starting from the back on the grid in Sochi on Sunday 👀⬇️#RussianGP#F1https://t.co/spDkH2Bnkj — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

وحدد القانون الرياضي في الفئة الأولى عدد التبديلات لعناصر عدة للمجموعة الدافعة للسيارات في كل عام، حيث أن أي خرق أو تبديل يتجاوز العدد المعين تتم المعاقبة عليه بشكل فوري.

وسينضم إلى فيرستابن في قاع الترتيب، سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مع العقوبة نفسها للسبب ذاته.

🏁 TOP 10 - END OF FP2 🏁



1 BOT 📸

2 HAM

3 GAS

4 NOR

5 OCO

6 VER

7 SAI

8 ALO

9 VET

10 LEC#RussianGP#F1pic.twitter.com/dnfWAibq73 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

وستتعقد مهمة فيرستابن لتحقيق فوزه الثامن هذا الموسم على حلبة تتطلب ارتكازية كبيرة، وحيث يدخل عامل تآكل الإطارات ضمن استراتيجيات الفرق، علما أن الأرصاد الجوية تتوقع هطول الأمطار أثناء الفترة الثالثة للتجارب الحرة صباح السبت ولاحقا خلال التجارب الرسمية.

وبدا واضحا أن الفوز لن يفلت من بين يدي فريق مرسيدس الذي قص شريط المنافسات بهيمنة مطلقة على فترتي التجارب الحرة بفضل سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس الذي تقدم على زميله هاميلتون في المرتين كلتيهما.

FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ⏱️#RussianGP#F1pic.twitter.com/K06dIkIqh2 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

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وسجل الفنلندي التوقيت الأسرع في الفترة الأولى بـ دقيقة واحدة و34.427 ثانية أمام هاميلتون والثالث فيرستابن، ليعود ويحسنه في الثانية بتسجيله دقيقة واحدة و33.593 ثانية أمام هاميلتون والفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري).

وتابع فريق "الأسهم الفضية" تفوقه على حلبة سوتشي حيث فاز بجميع السباقات من دون قسمة مع أحد منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة العالمية في عام 2014، ففرض هاميلتون نفسه 4 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).

المصدر: أ ف ب