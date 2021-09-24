لايبزيغ الألماني يخسر لاعب وسطه أولمو لعدة أسابيع

أكد نادي لايبزيغ الألماني أن لاعب وسطه الإسباني داني أولمو تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن مباراة بلاده ضمن الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا مطلع أكتوبر المقبل.

وذكر مدرب لايبزيغ جيسي مارش أن أولمو البالغ 23 عاما واجه "تمزقا طفيفا في الألياف العضلية"، ما سيبعده عن ملاعب كرة القدم لبضعة أسابيع، بما فيها المباراة أمام هيرتا برلين ضمن الدوري الألماني غدا السبت، إضافة إلى مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ℹ️ @daniolmo7 will be unavailable for the time being after suffering a thigh strain in the game against @fckoeln_en.



Speedy recovery, Dani! 💪



🔴⚪ #WeAreLeipzigpic.twitter.com/RKXK7LvRac — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 24, 2021

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وقال المدرب الأمريكي عن إصابة أولمو "ليست جيدة، لكنها ليست سيئة كثيرا أيضا".

وسيغيب لاعب الوسط المهاجم عن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية في 6 أكتوبر المقبل.

ويواجه مارش ضغطا متصاعدا بعد أن مني فريقه بثلاث هزائم مقابل تعادل واحد في الجولات الخمس الأولى من "البوندسليغا" هذا الموسم، إضافة الى خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 6-3 في "التشامبيونزليغ".

المصدر: أ ف ب