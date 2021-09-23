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رسميا.. برشلونة يقتنص أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يقتنص أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي
Reuters
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع الشاب إيمري ديمير البالغ 17 عاما لغاية عام 2027، قادما من صفوف فريق قيصري سبور التركي.

وبلغت قيمة الصفقة مليوني يورو إضافة إلى المتغيرات، مع وجود شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وذكر البيان أن ديمير سيستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يلتحق بصفوف النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وأشار برشلونة إلى أن ديمير سينضم بداية إلى الفريق الرديف الموسم المقبل، وفي حال قدم مستويات مقنعة، سيتم تصعيده مباشرة إلى الفريق الأول.

ويملك ديمير في سجله رقما مميزا بخوضه المباراة الرسمية الأولى في مسيرته مع قيصري سبورت وهو في سن 15 عاما فقط في موسم (2019- 2020) الذي شهد تسجيله هدفا ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي.

المصدر: fcbarcelona.com

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