رسميا.. برشلونة يقتنص أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع الشاب إيمري ديمير البالغ 17 عاما لغاية عام 2027، قادما من صفوف فريق قيصري سبور التركي.

وبلغت قيمة الصفقة مليوني يورو إضافة إلى المتغيرات، مع وجود شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وذكر البيان أن ديمير سيستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يلتحق بصفوف النادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

✍ اتفاق بشأن التعاقد مع إيمري دمير للعب في صفوف الفريق الرديف قادماً من نادي قيصري سبور التركي بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027 مقابل مليوني يورو + متغيرات. سينضم اللاعب الشاب (17 سنة) إلى صفوف @FCBarcelonaB بدءاً من الصيف المقبل. pic.twitter.com/S8HYcKD080 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 23, 2021

وأشار برشلونة إلى أن ديمير سينضم بداية إلى الفريق الرديف الموسم المقبل، وفي حال قدم مستويات مقنعة، سيتم تصعيده مباشرة إلى الفريق الأول.

❗ [BREAKING NEWS]



✍ Agreement to sign Emre Demir



🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021

ويملك ديمير في سجله رقما مميزا بخوضه المباراة الرسمية الأولى في مسيرته مع قيصري سبورت وهو في سن 15 عاما فقط في موسم (2019- 2020) الذي شهد تسجيله هدفا ليصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري التركي.

المصدر: fcbarcelona.com