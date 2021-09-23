اتحاد Brave البحريني القتالي يحتفل بعامه الخامس

تحتفل منظمة Brave CF البحرينية للفنون القتالية المختلطة بعامها الـ5 منذ تأسيسها في 23 سبتمبر 2016.

وخلال هذه المدة القصيرة تمكن الاتحاد من تحقيق إنجازات كبيرة تمثلت بإقامة 54 حدثا في 24 دولة، ليصبح Brave من أسرع الاتحادات نموا في العالم، والمنظمة القتالية الوحيدة التي أجرت بطولاتها في جنوب آسيا وغربها، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق القارة الصفراء، إلى جانب تنظيم أحداث في 9 دول أوروبية، علما أن Brave تمتلك أكبر حصة سوقية في القارتين المذكورتين.

#BRAVECF celebrates 5 years of amazing achievements. 🏆



BRAVE CF, founded by His Highness Shaikh Khaled Bin Hamad Al Khalifa, with a vision of transforming the sport of mixed martial arts into a truly global sport. @khalidbinhamadpic.twitter.com/2TWDRNxiTW — BRAVE Combat Federation (@bravemmaf) September 23, 2021

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كما بات الاتحاد البحريني، الاتحاد الدولي القتالي الوحيد الذي زار إفريقيا.

ومؤخرا أطلق Brave CF مشروعا واعدا، وهو دوري Brave الوطني (Brave National Leauge) الهادف إلى إحداث ثورة عالمية في "الفنون القتالية المختلطة" وتطويرها كرياضة، على حد تعبير القائمين على المنظمة.

ويقول رئيس Brave CF، محمد شهيد: "في هذا اليوم الذي يصادف العام الـ5 لـ Brave CF أود أن أتقدم بالشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لرؤيته وقيادته ومساندته. كانت هذه 5 سنوات من السعي لإحداث تغيير في قطاع MMA وعولمة الرياضة وتعزيز الإدارة وتقديم الفرص. نتطلع لـ5 سنوات أخرى تشهد مواصلة ما تم إنجازه في الأعوام الـ5 الماضية".

المصدر: RT