لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال يطلب توقيع السيسي

تحدث لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي المصري هاني عبد الهادي عن كواليس توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قميصه.

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وقال هاني، إنه حرص خلال الذهاب إلى التكريم على أن يكون معه التيشيرت والقلم، قبل التكريم استأذن من أحد الشخصيات المتواجدة برغبته في توقيع الرئيس المصري، وبالفعل بعد التقاط الصورة الجماعية، قال السيسي: "حد عاوز حاجة أو ليه طلب، فقلت له أني أرغب في توقيعه على التى شيرت".

وأَضاف اللاعب أن مقابلة الرئيس كانت حلما له منذ عام 2016، لأنه يحبه على المستوى الشخصي، وسعيد بتكريمه.

وكتب الرئيس على قميص اللاعب: "خالص شكرى وتقديرى، مع التوقيع وكتابة تاريخ اليوم"، حيث حصل هاني عبد الهادي على الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال في طوكيو.

المصدر: اليوم السابع