الفرنسي كومان يعود إلى التدريبات مع بايرن ميونخ بعد جراحة في القلب
أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان أن جناحه الدولي الفرنسي كينغسلي كومان عاد إلى التدريبات مع الفريق البافاري اليوم الخميس، وذلك بعد أيام معدودة على إجرائه جراحة في القلب.
وقال مدرب البايرن يوليان ناغلسمان عشية لقاء غرويتر فورث في الجولة السادسة من الدوري الألماني إن "كومان عاد ليركض مجددا. نحن سعداء بأنه عاد الى الملعب".
ها قد عاد المحقق! 🕵️♀️#باكماسpic.twitter.com/sQAg4IT3Oq— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 23, 2021
وأعلن بطل الدوري الألماني الأسبوع الماضي أن كومان خضع لعملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام في ضربات القلب، كاشفا على لسان ناغلسمان "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب".
وأكد ناغلسمان أن لاعبه الفرنسي لن يكون متوفرا لمساعدة الفريق غدا الجمعة من أجل التمسك بصدارة الدوري والبقاء أمام فولفسبورغ الذي يتخلف عن النادي البافاري بفارق الأهداف.
🗣️@J__Nagelsmann عن قائمة الفريق: "الخبر السار هو أن @SergeGnabry و@JamalMusiala كلاهما كان قادرًا على العودة إلى التدريبات، @LucasHernandez يشارك اليوم أيضًا". #فروت_بايرنpic.twitter.com/rZX5MOmykT— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 23, 2021
وفي المقابل، أفاد المدرب السابق لفريق لايبزيغ بأن لاعبي الوسط، سيرج غنابري وجمال موسيالا تعافيا من وعكة صحية وإصابة في الكاحل على التوالي، وسيكونان بصحبة الفريق الجمعة.
كما تعافى المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من إصابة في الركبة وعاود التمارين، فيما يغيب الحارس الاحتياطي سفن أورليتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بعد احتكاك بموسيالا خلال تمارين بداية الأسبوع الحالي، وسيحل بدلا منه حارس الفريق الرديف كريستيان فريوختل ليكون بصحبة الفريق الجمعة.
المصدر: أ ف ب
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