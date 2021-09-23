الفرنسي كومان يعود إلى التدريبات مع بايرن ميونخ بعد جراحة في القلب

أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان أن جناحه الدولي الفرنسي كينغسلي كومان عاد إلى التدريبات مع الفريق البافاري اليوم الخميس، وذلك بعد أيام معدودة على إجرائه جراحة في القلب.

وقال مدرب البايرن يوليان ناغلسمان عشية لقاء غرويتر فورث في الجولة السادسة من الدوري الألماني إن "كومان عاد ليركض مجددا. نحن سعداء بأنه عاد الى الملعب".

وأعلن بطل الدوري الألماني الأسبوع الماضي أن كومان خضع لعملية جراحية من أجل تصحيح عدم انتظام في ضربات القلب، كاشفا على لسان ناغلسمان "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب".

وأكد ناغلسمان أن لاعبه الفرنسي لن يكون متوفرا لمساعدة الفريق غدا الجمعة من أجل التمسك بصدارة الدوري والبقاء أمام فولفسبورغ الذي يتخلف عن النادي البافاري بفارق الأهداف.

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وفي المقابل، أفاد المدرب السابق لفريق لايبزيغ بأن لاعبي الوسط، سيرج غنابري وجمال موسيالا تعافيا من وعكة صحية وإصابة في الكاحل على التوالي، وسيكونان بصحبة الفريق الجمعة.

كما تعافى المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من إصابة في الركبة وعاود التمارين، فيما يغيب الحارس الاحتياطي سفن أورليتش بسبب إصابة في الركبة تعرض لها بعد احتكاك بموسيالا خلال تمارين بداية الأسبوع الحالي، وسيحل بدلا منه حارس الفريق الرديف كريستيان فريوختل ليكون بصحبة الفريق الجمعة.

المصدر: أ ف ب