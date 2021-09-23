"الإمبراطور الروسي الأخير" يدخل الجامعة من جديد لإتقان "البستنة"

قرر المصارع الروسي للفنون القتالية المختلطة فيدور إميليانينكو دخول الجامعة مجددا لنيل شهادة الماجستير من جامعة فورونيج الزراعية الحكومية.

والتحق إميليانينكو الملقب بـ "الإمبراطور الروسي الأخير" بجامعة فورونيج ضمن منحة دراسية، بعد أن اجتاز امتحانات القبول في تخصصات "زراعة الفاكهة" و"زراعة الكروم".

وفي مقابلة مع Telesport، قال المقاتل السابق البالغ 44 عاما إنه يريد إتقان البستنة والقيام بذلك: "لسوء الحظ ليس أولئك الذين يعملون حقا هم من يكسبون المال، ولكن أولئك الذين، مع بعض الضجيج والشهرة، يجذبون الانتباه إلى أنفسهم، ولا يعجبني هذا".

مضيفا: "لدي احترام كبير للعاملين وأنا شخصيا أريد أن أكون هكذا".

في عام 2008 حصد بطل العالم أربع مرات في فنون القتال المختلطة وبطل روسيا تسع مرات في قتال السامبو، شهادة الماجستير بعد أن دافع عن أطروحته حول موضوع "منهجية لتنمية قدرات القوة في تدريب رياضي السامبو الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما" في قسم الثقافة البدنية بجامعة بيلغورود الحكومية الروسية.

وحقق فيدور إميليانينكو خلال مسيرته 39 انتصارا وتلقى ست هزائم وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019.

المصدر: RT