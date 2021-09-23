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بالفيديو.. حارس مرمى ينقذ شباك فريقه من 5 ركلات ترجيحية

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى ينقذ شباك فريقه من 5 ركلات ترجيحية
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أنقذ حارس مرمى فريق أوفا الروسي، أليكسي كوزنتسوف مرمى فريقه من خمس ركلات ترجيحية في مباراة ضد مضيفه لغيون دينامو ضمن منافسات كأس روسيا لكرة القدم، الأربعاء.

وانتهى الوقت الرئيسي للمباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، بعد أن تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 60 بفضل هدف عن طريق شامل سعدوي، قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي بجهود أليكسي نيكيتين.

ووفقا للوائح البطولة، احتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل لاعبو أوفا هدفين.

وتصدى حارس مرمى الفريق كوزنتسوف لجميع التسديدات الخمس من علامة الجزاء، بما فيها المعادة بقرار من حكم المواجهة بسبب مخالفة حارس المرمى للقواعد، إلا أنه نجح في التعامل مع كلتا المحاولتين.

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لتنتهي المباراة بفوز فريق أوفا بركلات الترجيح 2-0.

وانتقل كوزنتسوف البالغ 25 عاما إلى أوفا هذا الصيف، ضمن صفقة انتقال حر، ليظهر لأول مرة في تشكيلة أوفا الرئيسية في هذه المباراة.

المصدر: "لينتا.رو"

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