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قرعة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. مواجهات صعبة لمانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة

قرعة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. مواجهات صعبة لمانشستر سيتي وتشيلسي
Globallookpress Darren Staples
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أجريت مراسم قرعة دور ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فور انتهاء مباريات الدور الثالث مساء الأربعاء، حيث تمكن وست هام من إقصاء مانشستر يونايتد، بهدف دون رد.

ويخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة في الدور المقبل، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة وست هام.
ولن تكون مهمة تشيلسي، يسيرة، بعد أن تقرر ملاقاة ساوثهامبتون، فيما يلاقي توتنهام نظيره بيرنلي.

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وفيما يلي نتائج القرعة: 

بريستون – ليفربول

كوينز بارك رينجرز – سندرلاند 

بيرنلي – توتنهام 

ليستر سيتي – برايتون 

وست هام – مانشستر سيتي 

ستوك سيتي – برينتفورد 

أرسنال – ليدز يونايتد 

تشيلسي - ساوثهامبتون.

المصدر: twitter/Carabao_Cup

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