بنزيما ينضم لقائمة أساطير الليغا.. متفوقا على رونالدو وميسي

انضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لقائمة ذهبية تضم كبار هدافي الليغا عبر التاريخ، محطما الرقم التاريخي لزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وسجل بنزيما هدفين في شباك ريال مايوركا، وصنع مثلهما لزميله ماركو أسينسيو، الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ6 من الدوري الإسباني.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد رفع بنزيما رصيده إلى 200 هدف في الليغا وانضم لقائمة تضم 9 لاعبين فقط، تمكنوا من تسجيل 200 هدف أو أكثر في المسابقة الإسبانية.

200 - @realmadriden striker Karim @Benzema has scored his 200th goal in @LaLigaEN, becoming the 10th player to reach that milestone in the competition’s history. Milestone. pic.twitter.com/tNKGG2xApd — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

وتضم القائمة ليو ميسي (474)، كريستيانو رونالدو (311)، زارا (251)، هوجو سانشيز (234)، راؤول (228)، دي ستيفانو (227)، سيزار (222)، كويني (219) وباهينو (211).

كما ذكرت الشبكة أن بنزيما بات أول لاعب بالليغا في القرن الحادي والعشرين، يساهم في 15 هدفا خلال أول 6 جولات (سجل 8 وصنع 7).





Eight goals and seven assists in six games.



Karim Benzema is bossing La Liga this season 💪 pic.twitter.com/D9GaPcpr8O — B/R Football (@brfootball) September 22, 2021

وكان رونالدو، أول لاعب بالليغا في القرن الحالي، يساهم في 14 هدفا، من خلال تسجيل 13 هدفا وصنع آخر، خلال نفس العدد من المباريات في موسم 2014-2015، لكن بنزيما كسر الرقم بتسجيل ثنائية أمام مايوركا.



ويأتي في المركز الثالث، ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، الذي ساهم في 13 هدفا (سجل 8 وصنع 5) في نفس العدد من المباريات، خلال موسم 2011-2012.

المصدر: Opta