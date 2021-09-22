 
مباشر

ميلان يهزم فينيسيا بثنائية ويتقاسم الصدارة مع جاره إنتر (فيديو)

الرياضة

ميلان يهزم فينيسيا بثنائية ويتقاسم الصدارة مع جاره إنتر (فيديو)
Globallookpress Spada/LaPresse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rci6

تغلب ميلان على ضيفه فينيسيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "الروسونيري"، الإسباني إبراهيم دياز والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 68 و82 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة ليتقاسم الصدارة مع جاره إنتر الذي يتفوق عليه بمؤشر فارق الأهداف، ويتمنى الفريقان تعثر نابولي صاحب الـ12 نقطة في مباراته الخميس عندما يحل ضيفا على سمبدوريا في الجولة ذاتها.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يحقق فوزه الأول في
يوفنتوس يحقق فوزه الأول في "الكالتشيو" هذا الموسم (فيديو)

في المقابل، توقف رصيد فينيسيا عند ثلاث نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا