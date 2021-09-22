 
مباشر

وست هام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

الرياضة

وست هام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)
Globallookpress Andrew Yates via www.imago-image
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rci0

أقصى وست هام مضيفه مانشستر يونايتد من الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد التغلب عليه في عقر داره على أرضية ملعب "أولد ترافورد" بهدف دون رد.

ويدين وست هام بالفضل في الفوز إلى نجمه الأرجنتيني مانويل لانزيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يحقق فوزه الأول في
يوفنتوس يحقق فوزه الأول في "الكالتشيو" هذا الموسم (فيديو)

وفي مباريات أخرى اليوم في الدور ذاته:

- تغلب تشيلسي على ضيفه أستون فيلا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

- تجاوز توتنهام مضيفه وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

- فاز ليستر سيتي على مضيفه ميلوول بهدفين نظيفين.

- تغلب أرسنال على ضيفه إي إف سي ويمبلدون بثلاثية بيضاء.

- فاز برايتون على ضيفه سوانزي بنتيجة 2-0.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا