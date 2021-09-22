وست هام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)
أقصى وست هام مضيفه مانشستر يونايتد من الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد التغلب عليه في عقر داره على أرضية ملعب "أولد ترافورد" بهدف دون رد.
ويدين وست هام بالفضل في الفوز إلى نجمه الأرجنتيني مانويل لانزيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.
GOAL!— World Goals ⚽🌎 (@worldgoals_1) September 22, 2021
⚽ Manuel Lanzini
Man United 0-[1] West Ham#CarabaoCuppic.twitter.com/rlUghjqaXf
وفي مباريات أخرى اليوم في الدور ذاته:
- تغلب تشيلسي على ضيفه أستون فيلا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
- تجاوز توتنهام مضيفه وولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
- فاز ليستر سيتي على مضيفه ميلوول بهدفين نظيفين.
- تغلب أرسنال على ضيفه إي إف سي ويمبلدون بثلاثية بيضاء.
- فاز برايتون على ضيفه سوانزي بنتيجة 2-0.
Round Three: 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 ✅#EFL | #CarabaoCuppic.twitter.com/ewazsgv1J1— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 22, 2021
المصدر: RT
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