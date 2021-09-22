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يوفنتوس يحقق فوزه الأول في "الكالتشيو" هذا الموسم (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يحقق فوزه الأول في
Globallookpress
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تغلب يوفنتوس على مضيفه سبيزيا بصعوبة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية "السيدة العجوز" كل من مويس كين وفيديريكو كييزا والهولندي ماتياس دي ليخت في الدقائق 28 و66 و72 على الترتيب، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض، الغاني إيمانويل جياسي والفرنسي يانيس أنتيستي في الدقيقتين 33 و49 على التوالي.

وهذا الفوز، هو الأول لفريق يوفنتوس في الدوري هذا الموسم بعد تعادلين وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويصعد إلى المركز الـ12.

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في المقابل، توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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