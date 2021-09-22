بالفيديو.. ماكغريغور يتعرض لموقف "محرج" خارج حلبات النزال

تعرض المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" لموقف محرج خلال مباراة بيسبول بأمريكا جمعت فريقي شيكاغو كابس ومينيسوتا توينز.

وتمت دعوة ماكغريغور (الذي حل ضيفا لحضور المباراة) لرمي كرة البيسبول بشكل رمزي في بداية المواجهة، ولكن المقاتل الإيرلندي البالغ 33 عاما لم يكن على مستوى الحدث، عندما رمى الكرة بشكل خاطئ تماما، ليصبح عرضة للسخرية على مواقع التواصل، ومن أبرز التعليقات: "هذه الرمية هي الأسوأ في تاريخ البيسبول" و"كاد أن يسقط أحد المشجعين بالرمية القاضية" و"يبدو أن ماكغريغور قام بتمرين يده اليسرى بشكل زائد للنزال المقبل".

⚾ Конору доверили символический первый бросок. Но что-то пошло не так 🤷‍♂️



📹 SNTV/MLB pic.twitter.com/ngu39Pnk5h — Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2021

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يذكر أن ماكغريغور أصيب بكسر في الساق اليسرى، في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى لنزاله "الثأري" الثالث، أمام الأمريكي داستن بواريه، في الـ11 يوليو الماضي، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "264 UFC" للفنون القتالية المختلطة، ولم يتمكن الوقوف على إثر الإصابة، ليعلن الحكم هزيمة الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية.

ومني الإيرلندي بالهزيمة الثانية على التوالي أمام بوارييه، بعد الأولى يوم 23 يناير 2021، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في إطار دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، والسادسة في مسيرته الاحترافية، التي قد يضع حدا لها بعد هذه الإصابة القوية، مقابل 22 انتصارا.

بينما انتهى النزال الأول بين المقاتلين بفوز ماكغريغور بالضربة القاضية، في العام 2014، ضمن دورة "UFC 178".

المصدر: rsport.ria.ru