حسم 12 نقطة من رصيد ديربي كاونتي الإنجليزي بعد إشهار إفلاسه

قررت رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم الأربعاء حسم 12 نقطة من رصيد فريق ديربي كاونتي الذي يشرف عليه نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني، وذلك بعد إشهار إفلاسه.

وجمع ديربي كاونتي 10 نقاط من 8 مباريات خاضها هذا الموسم في "التشامبيونشيب"، لكن وبعد حسم النقاط الـ12 بات رصيده سالب نقطتين في قاع الترتيب وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير نوتنغهام فورست.

Derby County have entered administration amid ongoing financial problems at the club. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 22, 2021

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وكشف ديربي كاونتي، المتوج بطلا لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" سابقا مرتين عامي 1972 و1975، الأسبوع الماضي عن نيته تعيين لجنة لإدارة شؤونه بعد فشله في إيجاد مالكين جدد ومعاناته المستمرة من تبعات تفشي فيروس كورونا.

وتعهد روني البالغ 35 عاما الذي يخوض مع ديربي أول تجاربه التدريبية، بالبقاء مع الفريق، قائلا: "رددت مرات عدة التزامي تجاه هذا النادي ومجموعة اللاعبين والجهاز الفني. يهمني أمرهم، ولهذا السبب سأستمر في بذل كل ما في وسعي لمساعدتنا في تجاوز هذا الأمر".

المصدر: أ ف ب