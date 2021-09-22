مارتينيز يرد على أنباء خلافة كومان في تدريب برشلونة

علق الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بكرة القدم، على الأنباء التي يتم تداولها مؤخرا، حول اقترابه من تولي القيادة الفنية لبرشلونة، خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقال مارتينيز البالغ 48 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "خلافة كومان؟ ليس لدي أي تعليق، فهناك شائعات كما هي دائما، وهو أمر طبيعي".

وأضاف: "حين تخسر 3 مباريات تظهر الشائعات حول رحيلك عن منصبك".

🎙️ Robert Martínez es uno de los técnicos que suenan como relevo de Ronald Koeman. El actual seleccionador belga gusta a Joan Laporta y mantiene una excelente relación con Jordi Cruyff.https://t.co/NLIJUXT96c — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 22, 2021

إقرأ المزيد

ويعد مارتينيز من المدربين المفضلين لرئيس برشلونة خوان لابورتا، كما أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع جوردي كرويف.

وحسب شبكة "ESPN" العالمية، فقد تواصل لابورتا مع مارتينيز في الصيف، وتحديدا خلال الفترة التي وضع خلالها كومان على قائمة الانتظار، لمعرفة موقفه من تدريب برشلونة، إلا أن المدير الفني الإسباني أكد أنه من الصعب ترك منتخب بلجيكا قبل أيام من انطلاق أمم أوروبا.



ويستعد مارتينيز مع منتخب بلجيكا لخوض نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتحضير للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل.

المصدر: mundodeportivo.com