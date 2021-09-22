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كريستيانو رونالدو يتحدى عمره الـ36 ويحقق رقما خياليا

الرياضة

كريستيانو رونالدو يتحدى عمره الـ36 ويحقق رقما خياليا
AP Ian Walton
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ما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يتحدى الأرقام ابتداء من سنوات عمره الـ36 ، وجميع الأرقام الممكنة داخل المستطيل الأخضر.

وتمكن "الدون" من تسجيل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات له ضد نيوكاسل ووست هام ويانج بويز، محققا انطلاقة قوية منذ عودته إلى "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وأظهر رونالدو في المباراة الأخيرة ضد وست هام، الأحد الماضي، بعضا من سرعته القديمة، إذ وصل إلى سرعة قصوى بلغت 32.51 كم/ ساعة خلال انطلاقة واحدة.

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ما يعني أنه أنهى المباراة باعتباره أسرع لاعب على أرض الملعب، بفوزه على زميله آرون وان بيساكا، البالغ 23 عاما، وعلى مهاجم وست هام جارود بوين، البالغ 24 عاما.

وساهم رونالدو في تصدر مانشستر يونايتد لترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 نقطة، إلى جانب ليفربول وتشيلسي.

المصدر: twitter/Football_TaIk

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