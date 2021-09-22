بعد خسارة كأس السوبر.. غرامات مالية ضخمة على لاعبي الأهلي

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، عقب خسارة كأس السوبر المصري على يد طلائع الجيش، يوم أمس الثلاثاء.

واتخذ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المشرف على قطاع كرة القدم في النادي الأحمر، قرارا بخصم مثل هذا المبلغ أيضا من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم.

وجاء ذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر أمس، وخسارته بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

وأكد بيان النادي: "أن العقوبات جاءت انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات النادي وجماهيره".

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كما جاء في البيان أن سيتم اتخاذ الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهير الأهلي.

وسجل نادي طلائع الجيش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كأس السوبر المصري بتتويجه بأول ألقابه بفوزه بلقب النسخة الـ18 من المسابقة المؤجلة من العام الماضي.

في المقابل، فشل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي (11 لقبا) بعدد أهداف الفوز في المسابقة إلى 12 لقبا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"