ثنائية سواريز تقود أتلتيكو مدريد لقلب الطاولة على خيتافي والانقضاض على صدارة "الليغا" (فيديو)
قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام خيتافي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وتقدم خيتافي في النتيجة برأسية متقنة لمدافعه الصربي ستيفن ميتروفيتش في الدقيقة الـ45، قبل أن يتعرض لضربة قوية بطرد لاعبه كارليس ألينيا في الدقيقة الـ74 لحصوله على بطاقة حمراء بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR، لتدخله العنيف من الخلف على لاعب "الروخي بلانكوس"، البرازيلي ماتيوس كونها.
واستغل أتلتيكو النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقه بتسجيله لهدفين متتاليين سجلهما نجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 78 و90.
HIGHLIGHTS | Late @LuisSuarez9 double inspires @atletienglish comeback! ✌️— LaLiga English (@LaLigaEN) September 21, 2021
📺 #GetafeAtletipic.twitter.com/5QoK5FmsJB
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 14 نقطة وانتزع الصدارة من جاره الريال (13 نقطة) والذي يستضيف غدا الأربعاء ريال مايوركا ضمن الجولة ذاتها.
البيستوليرو @LuisSuarez9 ينقذ @AtletiArab من فخ الجار "خيتافي" بثنائية ➕3⃣#GetafeAtleti 1-2 pic.twitter.com/WtGUAGIWEP— LaLiga (@LaLigaArab) September 21, 2021
في المقابل، تعرض خيتافي لخسارته السادسة على التوالي وما زال بدون نقاط في المركز قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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