تغريم مرتضى منصور بتهمة سب وقذف وجدل واسع حول حالته الصحية (فيديو)

غرمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية اليوم الثلاثاء، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: "اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام السيد مرتضى منصور بأن يؤدي للسيد هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنيه مائتي ألف جنيه، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور للسيد هاني العتال وأسرته"، بحسب ما ذكره مكتب المحامي كمال شعيب.

وفي سياق آخر، سيطرت حالة من الجدال الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة منصور الصحية بعد ظهوره أمس في فيديو جديد عبر قناته في "يوتيوب"، حيث ظهر بوجه نحيف وشاحبا عن المعتاد.

وبدأت بعض تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل عن الحالة الصحية لمنصور وسبب نحف وجهه إلى هذا الحد، فيما ذكر البعض الآخر أنه بصحة جيدة ويعود ظهوره بهذا الشكل بسبب خضوعه لنظام غذائي خاص للتنحيف لا أكثر.

المصدر: elbalad.news