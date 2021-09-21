ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي (فيديو وصور)

توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا في الدوري الألماني "البوندسليغا" خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وقال ليفاندوفسكي خلال تتويجه في متحف بايرن ميونخ: "أنا فخور جدا، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه، يجب عليك دائما أن تؤمن بتحقيق إنجازات عظيمة".

الذهب للذهب! 🌟



الحذاء الذهبي 2021 في يد @lewy_official 👟✨ pic.twitter.com/LKTlDNRXHq — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 21, 2021

ونشر المهاجم البولندي، على حسابه في "تويتر"، صورة له مع الجائزة، وأرفقها بالقول: "أود أن أشكر عائلتي وزملائي في الفريق والمدربين وجميع أعضاء بايرن ميونخ.. أنا جد فخور بما حققناه معا كفريق واحد، شكرا لكم".

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern team🙏I am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021pic.twitter.com/UzECuxSd03 — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 21, 2021

وعلق كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، بالقول إن الرقم القياسي سيكون "أبديا". كما وصف ليفاندوفسكي بالقول: "هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ البوندسليغا، يقدم عروضا من الطراز العالمي منذ أعوام عديدة".

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وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالجائزة ست مرات، في المركز الثاني برصيد 30 هدفا سجلها لبرشلونة الإسباني في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 29 هدفا سجلها ليوفنتوس الإيطالي قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: وكالات