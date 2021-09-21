إلغاء المظاهر الاحتفالية في السوبر المصري حدادا على وفاة طنطاوي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إلغاء المظاهر الاحتفالية في مباراة السوبر المصري لكرة القدم حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وجاء في البيان: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش بملعب الجيش ببرج العرب حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي".

وأضاف البيان: "تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نعى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر الجميل وإنا لله وإنا إليه راجعون. والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها".

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم