"سوبر" كمبيوتر يتوقع هوية أبطال الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

قدم المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" توقعا حول الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي، والذي يظهر تأثير كريستيانو رونالدو على فرص مانشستر يونايتد في نيل اللقب هذا الموسم.

واستعان مركز CIES Football Observatory للوصول إلى هذه النتائج، بكمبيوتر عملاق جديد، وبنموذج إحصائي للتنبؤ بكيفية انتهاء الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

واعتمادا على هذا النموذج الإحصائي القائم على عدة عوامل، مثل خبرة اللاعبين، ورسوم الانتقالات المستثمرة في التشكيلات الخاصة بكل فريق، وأداء كل نادي على مدار آخر 365 يوما، فإن التوقعات كما يلي:

في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن مانشستر سيتي هو الأقرب للظفر بلقب البريميرليغ لهذا الموسم، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

ورغم ارتفاع حظوظ الجار مانشستر يونايتد بعد ضمه للنجم البرتغالي رونالدو، إلا أن النموذج الإحصائي لا يعتقد أن فريق "الشياطين الحمر" لديه ما يلزم للوصول به إلى القمة والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ترتيب يونايتد في المركز الثاني، متقدما على كل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير، على التوالي.

And the supercomputer never lies 👀 https://t.co/FLQ1hyaPrr — Mirror Football (@MirrorFootball) September 21, 2021

Expected 2021/22 big-5⃣ league champions as per @CIES_Football ⚽️ analysis 😁 Full expected tables in the freshly published Weekly Post ➡️ https://t.co/aBmJY7K1awpic.twitter.com/7sgNAroILp — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 20, 2021

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فيما جاء ترتيب باقي فرق الدوري الإنجليزي على النحو التالي: إيفرتون، ليستر سيتي، ويست هام يونايتد، أرسنال، برايتون، أستون فيلا.

أما فيما يخص الدوري الإسباني، فجاءت التوقعات لمصلحة ريال مدريد بنيل لقب "الليغا"، فيما يحل أتلتيكو مدريد وصيفا، يليه كل من برشلونة وإشبيلية.

وبالنسبة لباقي الدوريات الكبرى الباقية، ففي الدوري الإيطالي صبت التوقعات لمصلحة إنتر ميلان، وفي الدوري الألماني بقيت العوامل مرشحة لبايرن ميونيخ، وحل باريس سان جيرمان في مقدمة فرق الدوري الفرنسي.

المصدر: football-observatory + mirror