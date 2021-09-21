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باحث أسترالي يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

الرياضة

باحث أسترالي يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي
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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، إن الأسترالي جاريد جيليت، سيصبح أول حكم أجنبي في المسابقة، عندما يدير مباراة واتفورد أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، السبت المقبل.

وترقى جيليت، الذي يملك خبرة كحكم دولي، في يونيو الماضي، إلى أعلى مجموعة مختارة لإدارة مباريات في الدوري الممتاز.

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وأدار جيليت، البالغ 34 عاما، الذي انتقل إلى إنجلترا في 2019 كباحث بعد الدكتوراة في جامعة "جون مور" بمدينة "ليفربول"، أدار بعض المباريات في البريميرليغ بالفعل هذا الموسم كحكم مساعد لتقنية الفيديو VAR.

وكان جيليت حصل على رخصة التحكيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2013، علما بأنه بدأ تحكيم المباريات في الدوري الأسترالي سنة 2010.

وسبق لجيليت، الذي كان أفضل حكم في الدوري الأسترالي 5 مرات، إدارة بعض المباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك بداية من العام 2019.

المصدر: "وكالات"

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