الكشف عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال "الميرينغي" على موقعه الرسمي، إن الجماهير صوتت للبرازيلي فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في ريال مدريد عن شهر أغسطس الماضي.

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وجاء تتويج اللاعب البرازيلي بالجائزة تقديرا لأدائه الجيد خلال الشهر الأول من الموسم، حيث لعب في جميع مباريات ريال مدريد وسجل ثلاثة أهداف.

من جهته، قال فينيسيوس، في تصريحات للموقع الرسمي للريال: "أنا سعيد جدا بالبداية الجيدة للموسم، وسعيد لأن الجميع أظهر لي الكثير من الحب. شكرا جزيلا، أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

وأضاف: "يسعدني أيضا أن أعود للعب في سانتياغو برنابيو في ظل وجود الجماهير الذين سيقفون وراءنا طوال الموسم. أنا ممتن جدا لأن المدرب أظهر ثقته بي واللاعبون يغمرونني بالثقة لتقديم أداء جيد. لقد كانت بداية جيدة جدا وأريد الاستمرار بهذه الوتيرة حتى نهاية الموسم".

المصدر: وكالات