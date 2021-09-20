عدة غيابات تطال قائمة برشلونة لمباراة الليلة

أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة غرناطة، المقرر لها، اليوم الاثنين، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت اختيارات كومان، غياب بيدري، وجوردي ألبا، وأنسو فاتي، وعثمان ديمبلي، ومارتن برايثوايت، وسيرخيو أغويرو.

إقرأ المزيد

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويغ - ديباي - دمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - مينجويزا - أومتيتي - إريك غارسيا - إيناكي بينا - جافي - بالدي - لوك دي يونغ.

ويرغب برشلونة بمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا من بايرن ميونيخ.

ويحتل برشلونة، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات فقط.

المصدر: twitter/FCBarcelona