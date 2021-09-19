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شاهد.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في منتصف المباراة

الرياضة

شاهد.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في منتصف المباراة
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تقدم ميخائيل ليتفين، المدون الروسي الشهير ومؤسس وقائد فريق "ساخالينيتس" لكرة القدم، بطلب الزواج من صديقته في الملعب خلال مباراة ودية أمام فريق "أمكالا"، بحضور نحو 3 آلاف متفرج.

وقدم المدون خاتما لصديقته يوليا بيتشان التي ردت بنعم، لتنطلق الألعاب النارية في الملعب وسط احتفالات من قبل زملاء اللاعب.

المصدر: "twitter/MatchTV"

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