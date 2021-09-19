شاهد.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في منتصف المباراة

تقدم ميخائيل ليتفين، المدون الروسي الشهير ومؤسس وقائد فريق "ساخالينيتس" لكرة القدم، بطلب الزواج من صديقته في الملعب خلال مباراة ودية أمام فريق "أمكالا"، بحضور نحو 3 آلاف متفرج.

وقدم المدون خاتما لصديقته يوليا بيتشان التي ردت بنعم، لتنطلق الألعاب النارية في الملعب وسط احتفالات من قبل زملاء اللاعب.

Победитель на поле – победитель в личной жизни 💪



«Сахалинец» выиграл у «Амкала», а после матча капитан Михаил Литвин сделал девушке предложение 💍



Она сказала «Да!» ❤️ pic.twitter.com/VSwrjpZTA3 — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

المصدر: "twitter/MatchTV"