رسميا.. النصر السعودي يعلن الانفصال عن مدربه
أعلن نادي النصر، رسميا اليوم الأحد، الانفصال عن المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، وذلك غداة خسارته أمام الاتحاد (1-3) في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بيانا جاء فيها: "قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز.
متمنين له التوفيق".
قررت إدارة نادي #النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز .— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2021
متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/VZLjhHcxRs
وتعرض النصر للهزيمة الثانية في الموسم الجديد للدوري، مقابل انتصارين، ويشغل المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد خوض أربع مباريات.
بينما حقق الاتحاد أربعة انتصارات متتالية بعد خسارته في الجولة الأولى، ويتربع على عرش الصدارة برصيد 12 نقطة.
المصدر: "twitter/AlNassrFC"
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