رسميا.. النصر السعودي يعلن الانفصال عن مدربه

أعلن نادي النصر، رسميا اليوم الأحد، الانفصال عن المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، وذلك غداة خسارته أمام الاتحاد (1-3) في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بيانا جاء فيها: "قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز.

متمنين له التوفيق".

قررت إدارة نادي #النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيز .

متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/VZLjhHcxRs — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2021

وتعرض النصر للهزيمة الثانية في الموسم الجديد للدوري، مقابل انتصارين، ويشغل المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد خوض أربع مباريات.

بينما حقق الاتحاد أربعة انتصارات متتالية بعد خسارته في الجولة الأولى، ويتربع على عرش الصدارة برصيد 12 نقطة.

المصدر: "twitter/AlNassrFC"