بالفيديو.. عالم أزهري يفتي بعدم جواز التبرع لنادي الزمالك

أكد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، عدم جواز التبرع لنادي الزمالك المصري.

وقال كريمة في مداخلة مع قناة "الحدث" المصرية : " إن الزكاة لها أبوابها الشرعية التي تنفق على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله".

مضيفا:"اللي عايز يتبرع يتبرع، ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض، خصوصا وأن

الزمالك ليس منصوص عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة".

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وعن التبرع للنادي لدفع مستحقات اللاعبين، قال كريمة: "هذا أمر عجيب وغريب أن نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك".

وكان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب دعا جماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه، وطلب من الجماهير في تصريحات تلفزيونية التبرع ولو بـ100 جنيه ما يعادل (نحو 6.5 دولار).

المصدر: "قناة الحدث"