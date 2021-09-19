ضربة يتلقاها ميلان قبل مواجهة قمة الدوري الإيطالي أمام يوفنتوس الليلة

تعرضت كتيبة ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، لضربة كبيرة قبل ساعات فقط من القمة المنتظرة التي تجمعهم أمام يوفنتوس، الليلة الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن ميلان سيفقد خدمات 6 لاعبين، وهم إبراهيموفيتش، وجيرو، وكالابريا، وباكايوكو، وكرونيتش، وميسياس، وذلك بداعي الإصابة.

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وأضافت الشبكة أن هناك لاعبا آخر مهددا بالغياب عن صفوف الروسونيري، وهو الفرنسي ميك مايجنان، حارس مرمى ميلان الأساسي، إذ تعرض مايجنان للإصابة في يده اليسرى خلال مباراة ليفربول بدوري الأبطال، وتم رصده بالتدريبات اليوم مع وجود رباط حول معصمه الأيسر.



وأشارت الشبكة إلى أنه إذا لم يتمكن الحارس الفرنسي من اجتياز اختبار اللياقة البدنية والتأكد من جاهزيته، فإن تاتاروسانو هو من سيحل بديلا عنه في مباراة ميلان أمام يوفنتوس.

وجاءت قائمة ميلان كاملة للمباراة، كالآتي:



حراسة المرمى: جوندال - ماينان - تاتا روسانو.



الدفاع: بالو توريه - كونتي - فلورينزي - جابيا - هيرنانديز - كالولو - كايير - رومانيولي - توموري.



الوسط: بن ناصر - كاستييخو - دياز - كيسي - ساليميكرس - تونالي.



الهجوم: لياو - مالديني - بيليجري - ريبيتش.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، متساويا مع روما الوصيف، وخلف المتصدر إنتر ميلان بنقطة واحدة.

المصدر: "وكالات"