ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الفردية

يواصل البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تحطيم الأرقام بهز شباك المنافسين دون توقف، وذلك من خلال تسجيله هدفا خلال مواجهة بوخوم، السبت، في خامس جولات الدوري الألماني.

وبات النجم ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البندسليغا يسجل في 13 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعدما كان يتساوى مع غيرد مولر، ويوب هاينكس بـ 12 مباراة متتالية.

كما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، متفوقا على النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند (5)، وفقا لشبكة أوبتا للإحصاءات.

Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinde üst üste 13 iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu.



(Opta) pic.twitter.com/sUhr4s1RDR — Sabah Spor (@sabahspor1) September 18, 2021

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ورفع ليفاندوفسكي سلسلة المباريات المتتالية التي سجل فيها إلى 19 مباراة في جميع المسابقات.

وحقق مهاجم بايرن ميونيخ، صاحب الـ33 عاما، رقمه القياسي قبل استبداله في الدقيقة 68 بالكاميروني إيريك تشوبو موتينغ.



يذكر أن المباراة انتهت بفوز كاسح للعملاق البافاري على ضيفه بسباعية نظيفة، لينقض على صدارة البوندسليغا مؤقتا برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق فولفسبورغ، الذي يستضيف نادي آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: وكالات