شاهد.. لوحة فنية رائعة لرونالدو بمهارة عالية بمكعبات "روبيك" في ملعب "أولد ترافورد"

رسم شاب لوحة فنية رائعة باستخدام مكعبات "الروبيك" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، العائد إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد 12 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفنان شاب يبدو أنه من مشجعي فريق "الشياطين الحمر" ونجمه كريستيانو رونالدو، في ملعب "أولد ترافورد" وهو يحول بمهارة عالية مجموعة كبيرة من مكعبات "الروبيك" إلى لوحة فنية جميلة لوجه "صاروخ مداديرا" الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبية، كأس العالم للأندية وفريق ريال مدريد.

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ويستعد رونالدو مع مانشستر يونايتد لمباراته أمام مضيفه وست هام يونايتد غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) لعب مع مانشستر يونايتد بين عامي (2003 إلى 20099، وعاد إلى ملعب "أولد ترافورد" من جديد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس، وأحرز هدفين في أول مباراة له بقميص "الشياطين الحمر" في الدور الإنجليزي الممتاز، وهدفا في أول مباراة له معه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "twitter/ManUtd"