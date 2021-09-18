"راعي الغنم" ينشر مقطع فيديو ساخرا من رونالدو

مازح الفرنسي باتريس إيفرا زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أنباء عن انتقاله إلى قصر جديد بسبب إزعاج الأغنام.

ونشر إيفرا مقطع فيديو وهو على قارب وبفمه صافرة ومعه مجموعة من الخراف ليتندر على زميله السابق كريستيانو رونالدو، معلقا: "أنا أتكفل بالدفاع عنك أخي، أخيرا ستصبح قادرا على النوم بهدوء".

ولم يستلف إيفرا عشوائيا قاربا وبعض الخراف فمقطع الفيديو هو جزء من مشاركته في برنامج تلفزيوني كوميدي مع نجم الكرة السابق جيمي ريدناب ونجم الكريكيت السابق فريدي فلنتوف والكوميدي روميش رانجاناثان لكن الصدفة لعبت دورها.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن رونالدو غادر قصره الفخم، الذي يتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته 9.6 مليون دولار في "شيشاير" القريبة من مدينة مانشستر، بعد أقل من أسبوعين من عودته لصفوف "الشياطين الحمر"، واستبدله بقصر آخر أقل ثمنا (4 ملايين دولار) كان يمتلكه لاعب سابق في فريق "الشياطين الحمر"، من دون الكشف عن هويته.

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وقال مصدر للصحيفة أن: "منزل رونالدو جميل وفي وسط الطبيعة لكنه أيضا قريب من الأغنام التي تزعجه في الصباح الباكر، وهو كلاعب محترف يحتاج للراحة كي يتعافى بعد المباريات لذا كان أفضل قرار هو الانتقال مع العائلة لمنزل جو كول".

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى فريق مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما، لعب خلالها تسعة مواسم مع ريال مدريد الإسباني ما بين عامي (2009 و2018)، وثلاثة مواسم مع يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).

المصدر: وكالات