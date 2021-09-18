التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس

يحتضن ملعب "إنفيلد" اليوم السبت في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، مباراة فريق ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه كريستال بالاس:

إليكم تشكيل الريدز الأساسي لمواجهة اليوم 🔴📋



ترينت يغيب للإعياء البسيط وماتيب للراحة #ليفربول_بالاس — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2021

بينما اختار الفرنسي باتريك فييرا (45 عاما) المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 اهداف، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.

في المقابل، يشغل كريستال بالاس المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT