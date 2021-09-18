التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس
يحتضن ملعب "إنفيلد" اليوم السبت في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، مباراة فريق ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه كريستال بالاس:
إليكم تشكيل الريدز الأساسي لمواجهة اليوم 🔴📋— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2021
ترينت يغيب للإعياء البسيط وماتيب للراحة #ليفربول_بالاس
بينما اختار الفرنسي باتريك فييرا (45 عاما) المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":
COME ON YOU PALACE#CPFC | #LIVCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 18, 2021
ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 اهداف، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.
في المقابل، يشغل كريستال بالاس المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط.
المصدر: RT
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