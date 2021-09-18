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التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس
AP
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يحتضن ملعب "إنفيلد" اليوم السبت في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، مباراة فريق ليفربول وضيفه كريستال بالاس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه كريستال بالاس:

بينما اختار الفرنسي باتريك فييرا (45 عاما) المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 اهداف، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.

في المقابل، يشغل كريستال بالاس المركز الحادي عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط. 

المصدر: RT 

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