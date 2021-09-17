شاهد.. المقاتل الأذربيجاني عباسوف يطفئ الأنوار على الروسي زافوروف بالضربة القاضية

فاز الأذربيجاني ناريمان عباسوف على متحديه الروسي شاميل زافوروف في النزال الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، ضمن البطولة المكرسة تخليدا لذكرى المدرب الروسي الراحل عبد المناب نورمحمدوف.

وأسقط عباس متحديه الروسي بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، الذي أقيم ضمن البطولة المشتركة بين "Eagle FC" و "AMC Fight Nights" للفنون القتالية المختلطة، واحتفظ بلقب بطل "AMC Fight Nights Global" .

وحقق ناريمان عباسوف (27 عاما) انتصاره الـ27 منها 11 بالرضبة القاضية حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 3 هزائم.

في المقابل، شاميل زافوروف (37 عاما) بالهزيمة السابعة، مقابل 40 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية التي وضع حدا لها اليوم.

المصدر: وكالات