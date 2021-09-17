نجم ليفربول السابق: صلاح لم يعد يجري 50 ياردة الآن

تحدث نجم ليفربول السابق، لويس غارسيا، عن المصري محمد صلاح، نجم الريدز، وقدراته التي بات يتميز بها، إضافة لتطوره في استغلال مهاراته الكروية.

وقال غارسيا، في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لقد أصبح صلاح أكثر وأكثر أهمية. إنه يعرف أين يجب أن يكون. أعتقد أننا نرى صلاحا مختلفا في الوقت الحالي".

Luis Garcia on Mo Salah:



"He is becoming more and more important. He knows where he has to be. We can see a different Salah at the moment - moving more around the box; he knows his combinations so he is ready. That is why his numbers are getting better and better.” #awlive [lfc] pic.twitter.com/DjI2OT2paA — Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 16, 2021

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وأضاف النجم الإسباني: "إنك لا ترى صلاح يقوم بالجري 50 ياردة الآن، ويتغلب على اللاعبين ثم يسدد في أعلى زاوية المرمى".



وتابع: "يتحرك صلاح الآن أكثر حول منطقة الجزاء. إنه يعرف ميزته وجاهز لاستغلالها، لذا تتحسن أرقامه بشكل أفضل".



واختتم: "يستخدم صلاح نقاط قوته بجانب منطقة الجزاء ومنطقة الست ياردات، وفي كل مرة تكون خلالها الكرة هناك تعلم أنه خطير للغاية. أعتقد أن أرقامه قد تكون أعلى هذا الموسم".

المصدر: Anfield Watch