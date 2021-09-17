دوري أبطال آسيا.. قرعة دور الثمانية ومواجهات عربية شرسة

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات عربية مثيرة.

في جانب غرب آسيا:

الوحدة الإماراتي أمام النصر السعودي.

بيروزي الإيراني أمام الهلال السعودي.

وعلى الجانب الآخر (شرق آسيا):

تشونبوك الكوري الجنوبي أمام أولسان الكوري الجنوبي.

بوهانج ستيلرز الكورياالجنوبي أمام ناجويا جرامبوس الياباني.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل نهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل.

المصدر: RT